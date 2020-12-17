Четыре заразившихся коронавирусом женщины скончались в Удмуртии

Врачи выписали 169 выздоровевших, выявлено еще 212 случаев заболевания.

Ижевск. Удмуртия. Еще 212 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Диагноз подтвердился у 83 жителей Ижевска, 15 жителей Красногорского района, 12 жителей Воткинска, 11 жителей Можги, 10 жителей Увинского района, 8 жителей Шарканского района, 8 жителей Балезинского района, 7 жителей Глазова, 6 жителей Сарапула, 6 жителей Якшур-Бодьинского района, 6 жителей Ярского района, 6 жителей Камбарского района, 5 жителей Игринского района, 5 жителей Малопургинского района, 4 жителей Алнашского района.

По три случая зарегистрировали в Сарапульском, Можгинском, Киясовском и Кезском районах, по два случая – в Граховском и Завьяловском районах, по одному случаю – в Каракулинском, Глазовском, Вавожском и Селтинском районах.

За минувшие сутки скончались четыре заразившихся коронавирусом женщины, им было 36, 70, 86 и 88 лет. Общее число умерших пациентов с начала пандемии выросло до 281.

Врачи выписали 169 выздоровевших. На лечении остаются 3 374 пациента, 181 из них – в тяжелом состоянии.