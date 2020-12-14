Количество абортов в Удмуртии снизилось на 16%

В рамках проекта «Сохраним жизнь» 189 пациенток отказались от прерывания беременности.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по сравнению с 2019 годом количество абортов снизилось на 16%. Итоги проекта «Сохраним жизнь» подвела уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Подсчет велся за 9 месяцев. С января в кабинеты медико-социальной помощи женских консультаций обратились 1665 женщин, 189 из которых отказались от искусственного прерывания беременности. Все мамы получили консультации на сроке до 12 недель.

«Суть проекта «Сохраним жизнь» — это объединение усилий всех заинтересованных ведомств и общественных организаций, Ижевской и Удмуртской Епархии в благородном деле – репродуктивном выборе женщины в пользу сохранения ребенка», — рассказала Ольга Авдеева. По ее словам, женщине в такой ситуации нужна не только медицинская, но психологическая и правовая поддержка.

В кабинетах помощи сегодня работают психологи, юристы, соцработники, в том числе и от Ижевской и Удмуртской епархии.

«Когда у женщины диагностирована незапланированная беременность, ей кажется, что она осталась один на один с этой проблемой. Это одна из главных причин, которая указывается на анкетировании перед процедурой. На самом деле она имеет поддержку в лице семьи, медицинских работников и государства», — подчеркнула заведующая Перинатальным центром «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР» Елена Сахабутдинова.

В рамках проекта разработаны презентации для работы с населением, тематические вебинары для соцсетей, изданы печатные материалы.

Напомним, проект «Сохраним жизнь» реализовывается с 2019 года при участии Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.