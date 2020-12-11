Аудит больниц и поликлиник Удмуртии собирается провести Эльвира Пинчук на новом посту

Вице-премьер планирует сделать акцент на кадровый вопрос.

Ижевск. Удмуртия. И.о. зампредседателя правительства Удмуртии по вопросам здравоохранения Эльвира Пинчук рассказала о планах на новом посту. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Напомним, с 5 декабря она стала исполнять обязанности вице-премьера. Ранее она возглавляла сеть многопрофильных клиник «Доктор Плюс».

Пинчук планирует провести аудит всех больниц и поликлиник Удмуртии, особенно на селе, чтобы выявить их потребности и решить проблему с обеспеченностью кадрами. Своими главными задачами она считает сохранение здоровья населения, особенно трудоспособного возраста, развитие первичного звена здравоохранения, системы профилактических мер, укрепление материально-технической базы учреждений.

Депутаты добавили, что необходимо внедрить в систему здравоохранения бережливые технологии, чтобы избавиться от очередей, а также распределить нагрузку на медработников для экономии времени. Дополнительно члены парламента предложили Пинчук обратить внимание на раннюю диагностику заболеваний и патологий у детей.