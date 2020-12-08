В Удмуртии более 3 тыс пациентов получили бесплатные лекарства от коронавируса

Закупка лекарств производится за счёт федерального и республиканского бюджетов.

Ижевск. Удмуртия. Бесплатные лекарства от COVID-19 получили 3 046 пациентов в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

С 5 ноября 2020 года все пациенты старше 18 лет с подтверждённым коронавирусом и внебольничной пневмонией получают лекарства бесплатно, за счёт федерального или республиканского бюджета. В приоритете препараты от COVID-19 получают пациенты старше 65 лет.

По данным регионального Минздрава, на обеспечение амбулаторных пациентов лекарствами от коронавируса было выделено 60 млн рублей из республиканского бюджета и 56,4 млн рублей из резервного фонда Правительства России. Также, по данным министерства, на 7 декабря 2020 года заключено 12 контрактов на поставку лекарств — 32 373 упаковки общей стоимостью 55,9 млн рублей.