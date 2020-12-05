Еще 11 кабинетов антикоагулянтной терапии заработали в Удмуртии

Они предназначены для людей с высоким риском тромбоза.

Ижевск. Удмуртия. В 11 поликлиниках Удмуртии открыли кабинеты антикоагулянтной терапии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Они предназначены для пациентов с кардиопатологиями и высоким риском тромбоза - мерцательной аритмией, клапанной патологией сердца, а также для тех, кто перенес протезирование клапанов сердца.

В таких кабинетах медики проводят контроль международного нормализированного отношения, то есть показатель свертываемости крови, который нужно регулярно измерять пациентам, принимающим антикоагулянтные препараты. Контроль МНО помогает избежать образования тромбов и снизить риск инфаркта и инсульта.

По словам главного кардиолога Минздрава Удмуртии Сергея Помосова, сегодня около 30 тыс. жителей Удмуртии страдают мерцательной аритмией, большинство из которых находятся в зоне высокого риска ишемического инсульта из-за тромбов. Для снижения риска инсульта таким пациентам необходим постоянный прием сильно разжижающих кровь препаратов – антикоагулянтов. Анализ крови на МНО нужно делать каждые 2 недели.

«Раньше на эту процедуру пациент тратил 2-3 дня: в 1-й день приходил к терапевту, чтобы взять номерок на анализ, во второй день сдавал кровь, в третий снова приходил к врачу, чтобы узнать результат и получить рекомендации по изменению дозы антикоагулянта. После открытия сети кабинетов антикоагулянтной терапии в УР получение результата анализа будет занимать несколько секунд», - рассказал Сергей Помосов.

В этот же день жители могут получить консультацию врача. Медики помогут определить режим приема антикоагулянтов, проконтролируют состояние почек и печени при длительном приеме препаратов.

В Ижевске кабинеты заработали в Республиканском клинико-диагностическом центре, ГКБ №2, ГКБ №4, ГКБ №6, ГКБ №8.

Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» кабинеты открыли в Сарапульской горбольнице, Сарапульской районой больнице;

Воткинской городской больнице № 1, районной Воткинской больнице;

Глазовской межрайонной больнице;

Можгинской районной больнице.

На эти цели было направлено 10 млн рублей. Ранее один такой кабинет работал в КГБ №9 Ижевска.