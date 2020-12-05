В Удмуртии скончались еще 4 пациента с коронавирусом

Всего за сутки зарегистрировали 187 случаев ковида.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зафиксировали 187 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Положительные тесты на ковид оказались у 93 жителей Ижевска, 21 жителя Завьяловского района, 11 жителей Кизнерского района, 9 жителей Граховского района, 9 жителей Увинского района, 7 жителей Якшур-Бодьинсокго района, 5 жителей Сюмсинского района, по 4 случая зарегистрировали в Воткинске, Малопургинском, Игринском, Вавожском районах, по 3 зараженных в Глазове, Воткинском, Юкаменском районах, также диагноз подтвердился у 2 жителей Красногорского района, по одному выявили в Можге, Алнашском, Можгинском, Селтинском, Ярском районах.

За сутки скончались еще 4 пациента – 46-летний и 52-летний мужчины, а также женщины 72 и 85 лет. Врачи выписали 129 человек.

С начала пандемии зарегистрировано 14453 случаев коронавируса в Удмуртии, 11358 зараженных уже выздоровели, 242 человека скончались. 190 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.