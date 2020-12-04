В Удмуртии началась приёмка новых фельдшерско-акушерских пунктов

Один медицинский объект уже сдан в эксплуатацию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии готовы к сдаче три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики.

Речь идёт о ФАПах в деревнях Старая Юмья Алнашского района, Выжол Якшур-Бодьинского района, Козино Шарканского района. Пункт в деревне Старый Кыч Дебёсского района уже сдан.

«Мы должны построить и сдать в эксплуатацию в 2020 году 88 фельдшерско-акушерских пунктов. Напомню, что в начале года план был – 47 ФАПов. Но, несмотря на сложность ситуации, в том числе и с финансированием, вопрос с которым был решен за счёт выделения средств из республиканского бюджета, и с подрядными организациями, которых просто не хватало, строители выполняют свои обязательства», — отметил министр строительства ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин.