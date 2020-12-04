В Удмуртии выявили 185 новых случаев коронавируса, 5 пациентов скончались

Врачи выписали 132 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 4 декабря, в Удмуртии выявили 185 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в группе оперштаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Почти половина заболевших – 87 человек – жители Ижевска. Также диагноз подтвердился у 19 жителей Глазова, 17 жителей Завьяловского района, 10 жителей Воткинска, 7 жителей Увинского района, 6 жителей Можги, 6 жителей Юкаменского района, 6 жителей Каракулинского района, 6 жителей Малопургинского района, 4 жителей Сарапула, 4 жителей Селтинского района. По 2 случая зарегистрировали в Алнашском, Воткинском,

Дебесском, Кизнерском и Шарканском районах, по одному случаю – в Глазовском, Вавожском и Ярском районах.

За сутки скончались 5 пациентов с подтвержденным коронавирусом: мужчинам было 39, 57, 75 лет и 72 года, женщине – 72 года.

Врачи выписали 132 выздоровевших, 2 799 заразившихся продолжают лечение, 199 из них находятся в тяжелом состоянии.