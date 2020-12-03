Новое помещение для травматологии в Ижевске выберут до конца года

Здание должно располагаться в центре города, считают в Минздраве.

Ижевск. Удмуртия. Новое помещение для травматологии в Ижевске выберут меньше чем за месяц. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики со ссылкой на заместителя главы ведомства Сергея Стрижнёва, до конца года предстоит выбрать здание из четырех имеющихся вариантов. Предполагается, что «травма» переедет с улицы Краева в центр города.

«До конца года мы определимся с помещением и начнем проектные работы, чтобы уже в ближайшее время перенести службу на новую площадку. Пока травматология остается в старом здании, будет сделано всё необходимое для комфортного пребывания здесь пациентов», - сказал Сергей Стрижнёв.

Существующее здание травматологической поликлиники 1940 года постройки ежегодно принимает около 35 тыс. первичных пациентов с травмами и переломами. Ранее здесь располагался роддом №4. С 1994 по 1997 год в здании провели реконструкцию, и в 1998 году туда переехала травматолого-ортопедическая поликлиника городской больницы №3.

В новом помещении будут предусмотрены площади для размещения рентген-аппаратов и компьютерного томографа, удобные кабинеты для приема пациентов и работы врачей, несколько входов для маршрутизации пациентов и вся необходимая инфраструктура для маломобильных граждан.

Напомним, что ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поручил найти для травматологии новое здание, так как старое ремонтировать нет смысла.