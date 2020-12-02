За сутки в Удмуртии выявили 179 случаев коронавируса, 147 пациентов выздоровели, 4 – скончались

В 12 муниципальных образованиях республики Covid-19 не зафиксировали.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 2 декабря, в Удмуртии выявили 179 новых случаев коронавируса. По данным регионального оперштаба, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 13 900 человек.

94 случая зарегистрировали в Ижевске. Также диагноз подтвердился у 11 жителей Игринского района, 10 жителей Якшур-Бодьинского района, 9 жителей Юкаменского района, 8 жителей Кезского района, 6 жителей Сарапула, 6 жителей Шарканского района, 5 жителей Каракулинского района, 5 жителей Увинского района, 4 жителей Воткинского района, 4 жителей Киясовского района. В числе заболевших – по 3 жителя Воткинска, Балезинского, Сарапульского и Селтинского районов, по 2 жителя Глазовского и Завьяловского районов, 1 житель Камбарского района.

В 12 муниципальных образованиях республики Covid-19 не зафиксировали.

За минувшие сутки скончались 4 пациента с подтвержденным коронавирусом – мужчинам было 62 и 74 года, женщинам – 88 лет и 94 года.

147 пациентов выздоровели, их выписали. 2 645 человек продолжают лечение, 163 из них находятся в тяжелом состоянии.