Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии остается ниже эпидпорога

Однако на прошлой неделе из-за роста заболеваемости закрыли 4 детских сада.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии ниже эпидпорога на 13%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. По данным ведомства, с 23 по 29 ноября заболели 10 875 жителей региона, в том числе 6 688 детей до 14 лет. Половину всех диагнозов ОРВИ поставили в Ижевске. Вирусы гриппа не обнаружены.

На прошлой неделе в связи с эпидемиологическим неблагополучием по заболеваемости ОРВИ были полностью закрыты 2 детских сада в Игринском районе и 2 - в Глазовском.

По состоянию на 30 ноября в Удмуртии от гриппа привили 608 694 человека, из них 219 829 – дети, 2 023 – беременные женщины. Накануне в республику поступила очередная партия вакцины «Совигрипп» для взрослого населения.