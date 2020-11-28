Коронавирусой инфекцией заразились еще 173 жителя Удмуртии

Выздоровели 144 пациента.



Ижевск. Удмуртия. Положительные тесты на коронавирус сдали за минувшие сутки 173 жителя Удмуртии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики в соцсети «ВКонтакте».

В частности, COVID-19 диагностировали у 103 ижевчан, 8 жителей Воткинска, 7 жителей Завьяловского района. По 5 случаев отмечено в Сарапуле, Якшур-Бодьинском и Красногорском районах. Заболели также 4 глазовчанина и по 4 жителя Игринского, Ярского района и Увинского районов. По три случая зарегистрировано в Воткинском, Кезском, Граховском, Шарканском и Юкаменском районах, по два - в Можгинском и Кизнерском районах. По одному заболевшему - в Можге, Алнашском, Глазовском, Камбарском и Киясовском районах.

В 8 муниципальных образованиях новых случаев заражения COVID-19 не зафиксировано.

О летальных исходах за минувшие сутки не сообщается.

Всего на 28 ноября в Удмуртии зарегистрировано 13 193 пациентов с коронавирусной инфекцией. 10 491 человек выздоровел, умерли 216. Среди заболевших 1 504 находятся в удовлетворительном состоянии, 801 – в состоянии средней степени тяжести, 181 - в тяжелом состоянии.

Добавим, в целом с начала пандемии в Удмуртии провели 640 254 исследования на коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки - 3 687.