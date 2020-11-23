Еще 104 жителя Ижевска заразились коронавирусом

Всего по Удмуртии зарегистрировано 169 новых случаев ковида.

Ижевск. Удмуртия. Еще 169 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Положительные результаты теста оказались у 104 жителей Ижевска, 10 жителей Можги, 8 жителей Сарапула, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 5 жителей Завьяловского района, по 4 случая зафиксировано в Каракулинском, Якшур-Бодьинском и Малопургинском районах, по 3 – в Камбарском, Увинском и Киясовском районах, также по 2 зараженных зарегистрировано в Игринском, Вавожском, Можгинском, Сарапульском районах, по 1 случаю в Алнашском, Глазовском районах.

За сутки в республике выздоровели еще 98 пациентов.

С начала пандемии диагнозы были поставлены 12 355 жителям. 9883 человека выздоровели, 207 скончались. В настоящее время в тяжелом состоянии остаются 172 пациента с коронавирусом.