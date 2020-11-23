Партия вакцины от коронавируса в количестве 1300 доз поступит в Удмуртию

Поставят её медикам, работающим в «красной» зоне.

Ижевск. Удмуртия. Вторая партия вакцины от коронавируса поступит в Удмуртию в конце ноября — начале декабря. Как сообщила ГТРК «Удмуртия», в республике ожидают 1300 доз.

Сейчас формируются списки желающих поставить прививку, и их уже немало. Планируется вакцинировать медиков, работающих в «красной» зоне.

Напомним, в конце сентября в Удмуртию пришло 42 дозы новой вакцины. Первые 42 добровольца всё ещё остаются под пристальным присмотром. Отечественную вакцину в первую очередь распределили также среди медиков, работающих в «красной» зоне.

В Минздраве уточнили, что прививка не даёт стопроцентной защиты от вируса, но поможет избежать тяжёлых последствий. Требуется поставить два укола с периодичностью в 21 день.