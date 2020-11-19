ФАП в Селтинском районе пообещали сдать в декабре

В населенном пункте не хватает места для приема пациентов.





Селты. Удмуртия. В одном из сел Удмуртии задержали срок сдачи нового ФАПа. Об этом сообщает ТРК «Моя Удмуртия».



Строительство медпункта в Новой Монье началось летом. Сдать ФАП должны были в ноябре, но работы затянулись. Тем временем в селе катастрофически не хватает места для приема пациентов.



Как отметил заместитель главы администрации Селтинского района Сергей Субботин, строительство ФАПа затянулось из-за нехватки персонала и задержек по материалам. Новый срок сдачи назначили на 7 декабря. На сегодняшний день выполнена половина работы. Это водоотведение, водоснабжение, электроснабжение. Скоро будет готова кровля, строители приступят к отделочным работам.

Напомним, что ранее прокуратура Удмуртии выявила нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Контракты на строительство 35 фельдшерско-акушерских пунктов в 16 районах Удмуртии заключили только в конце сентября 2020 года.