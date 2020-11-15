Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын вылечился от коронавируса

Спортсмену предстоит подготовиться к Кубку России и «Ижевской винтовке».

Ижевск. Удмуртия. Биатлонист из Удмуртии, бронзовый призер этапа Кубка мира в эстафете Александр Поварницын вылечился от коронавируса. Как пишет «Спорт День за Днем» со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал личный тренер спортсмена Виктор Чурин.

«Тест Саши на коронавирус оказался отрицательным. <…> Сейчас он на несколько дней приедет в Ижевск, после чего отправится в Ханты-Мансийск. Причем потренировался он достаточно плодотворно», – цитирует издание слова Чурина.

Поварницыну предстоит подготовиться к Кубку России и «Ижевской винтовке».

Напомним, коронавирус у биатлониста выявили во время сборов в Алдане (Якутия). Болезнь помешала Александру поехать вместе с командой в Ханты-Мансийск на заключительные тренировки и контрольные старты сборной.