В Роспотребнадзоре по Удмуртии напомнили о правильной влажной уборке

Если дома все здоровы, проводить ее нужно 2-3 раза в неделю.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о правильной дезинфекции помещений в период коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Если дома все здоровы, влажную уборку следует проводить 2-3 раза в неделю с применением бытовой химии. Если есть больной – ежедневно, но с использованием дезинфицирующих средств на основе хлора.

Дверные ручки стоит мыть с мылом либо обрабатывать антисептиком на основе спирта не менее 70%. Также подойдет хлорсодержащий раствор. Обрабатывать нужно только те ручки, к которым человек прикасается придя домой, до мытья рук.

Выключатели можно протирать салфеткой с антисептиком. Если дома все здоровы, часто это делать не нужно.

Ручки шкафов, спинки стульев, не обитых тканью, письменный и журнальный столы, другие твердые поверхности также следует мыть с мылом или обрабатывать антисептиком.

Кухонные столешницы лучше мыть со средствами бытовой химии, а затем протирать салфеткой с антисептиком. Если все здоровы, делать это следует 1 раз в день, если есть больной человек – после каждого приема пищи. То же касается смесителей и раковины, химию достаточно тщательно смыть горячей водой.

Зубные щетки, расчески и другие туалетные принадлежности также обрабатываются салфетками с антисептиком на основе спирта, если дома есть нездоровый человек.

Унитаз и ванну лучше мыть в последнюю очередь и использовать при очистке дезинфицирующие средства на основе хлора.