Минздрав выкупит несколько помещений в домах на Берша в Ижевске для открытия педиатрических участков

В микрорайоне планируют открыть 4 педиатрических участка.

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии намерен выкупить несколько помещений в домах на Берша для открытия педиатрических участков. Об этом во время публичных слушаний по проекту бюджета 2021 года рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Мария Галеева. По ее словам, на эти цели заложено 23 млн рублей.

В результате в микрорайоне на улице Берша появятся 4 педиатрических участка детской поликлиники. Предполагается, что это позволит разгрузить медицинское учреждение.