Московские медики проверят готовность Удмуртии к новой волне коронавируса

В планах у специалистов посетить все ковид-центры в Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Прибывшая в Удмуртию бригада из 10 московских врачей начнёт инспектировать больницы Ижевска с 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Медики приехали в Ижевск 12 сентября. Бригаду возглавляет врач-хирург Госпиталя для ветеранов войны №1 Сергей Андреев.

Специалисты приехали в республику, чтобы поделиться опытом с местными коллегами в борьбе с коронавирусом и проверить готовность системы здравоохранения ко второй волне, в случае её начала.

Для бригады это уже четвёртая поездка в регионы страны. До этого она работала в Забайкальском округе, на Камчатке и в Хабаровском крае.

«С ситуацией в вашей республике мы предварительно уже ознакомились, на местах все это будет понятнее. На данный момент, насколько мы можем оценить, система отлажена, она работает, больницы кислородом обеспечены, маршрутизация есть. С завтрашнего дня начнем объезжать больницы Ижевска, затем посетим районы», — рассказал Андреев.

В планах у бригады посетить все больницы, в которых находятся пациенты с коронавирусом. Медики будут работать с людьми, находящимися в реанимации.

Сергей Андреев оценил вновь введённый в регионе масочный режим, как «разумную меру предосторожности».

«Если риск есть, лучше его нивелировать. Лучше позаботиться о себе и своих близких. Носить маску, в конце концов, это не очень тяжело», — подытожил он.

Прибывшие специалисты также дадут рекомендацию по увеличению коечного фонда. По словам председателя регионального правительства Ярослава Семёнова, технические и финансовые возможности для этого есть.

«Мы увеличиваем количество коек, подключаем кислород, в частности в ГКБ №8 увеличиваем на 180 мест», — отметил Семёнов.

Напомним, что в Удмуртии выросло число ежедневных случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 12 сентября covid-19 диагностирован у 63 жителей республики. Два пациента скончались, 54 — выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 3 836 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Исходя из этого, власти Удмуртии с 11 сентября вновь ввели обязательный масочный режим.