Их разворачивают в ГКБ №8.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится еще 180 койко-мест для заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Дополнительные койки разворачивают на трех этажах городской больницы №8. Там появятся специальные шлюзы и ориентировочно 120 точек кислородопровода.

Напомним, в ГКБ №8 уже установлено 247 многофункциональных кроватей для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

В Удмуртии по данным на утро пятницы, 11 сентября, в Удмуртии выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. В настоящее время 595 заразившихся находятся в удовлетворительном состоянии, 165 пациентов – в состоянии средней степени тяжести, 38 – в тяжелом состоянии.