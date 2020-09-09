Это заболевание общее для человека и животных.

Ижевск. Удмуртия. Первые случаи трихинеллеза диких животных зарегистрировали в Удмуртии. Личинки обнаружили в мясе медведей, добытых в Кезском и Ярском районах, сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртской Республики.

В очагах – муниципальных образованиях Большеолыпское и Казаковское – установили карантин. Там запрещается перемещение восприимчивых животных, ввоз и вывоз животных, кормов и продуктов убоя и охота на восприимчивых животных.

Напоминаем, трихинеллез – это заболевание общее для человека и животных. Переносить его могут кабаны, барсуки, медведи, лисы, нутрии, свиньи, собаки и кошки.

«Охотникам следует помнить, что ветеринарно-санитарная экспертиза туш кабанов, медведей, барсуков и других всеядных и плотоядных животных, обязательна и очень важна для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких», – говорится в сообщении.

Не стоит забывать простые правила и запреты, которые помогут уберечься от опасного заболевания:

- не угощать друзей и знакомых мясом, не прошедшим ветеринарно-санитарную экспертизу;

- не кормить домашних свиней боенскими отходами – свиньи могут заразиться;

- не оставлять в лесу туши диких промысловых животных.