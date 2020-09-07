Всего с начала пандемии в республике заболело уже 3 543 человека.

Ижевск. Удмуртия. Еще 52 жителя Удмуртии заразились коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 35 жителей Ижевска», – говорится в сообщении.

В числе заболевших также 5 жителей Завьяловского района, по трое жителей Увинского и Сюмсинского районов, 2 жителей Алнашского района. По одному случаю зарегистрировано в Можге и Вавожском районе.

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Всего с начала пандемии в Удмуртии заболело уже 3 543 человека, 2 799 из них выздоровели, 71 пациент скончался. В настоящее время 476 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 167 – в состоянии средней степени тяжести, 30 – в тяжелом состоянии.