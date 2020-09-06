Врачи нашли коронавирус у 48 жителей Удмуртии

Отмечено 2 летальных исхода.



Ижевск. Удмуртия. COVID-19 выявили еще у 48 жителей Удмуртии. Об этом сообщается на официальной странице правительства республики «ВКонтакте».

Среди заболевших за последние сутки - 28 ижевчан, 4 можгинца и 2 жителя Можгинского района. В Алнашском районе отмечено 6 случаев заражения, по одному - в Глазове, Глазовском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Малопургинском, Сарапульском и Якшур-Бодьинском районах.

Из больниц выписали 11 выздоровевших пациентов.

Зафиксировано 2 летальных исхода: умерли мужчина 88 лет и 67-летняя женщина.

В целом на 6 сентября в регионе зарегистрирован 3 491 случай коронавирусной инфекции. 2 799 человек удалось вылечить. Скончался 71 пациент. Из числа заболевших 431 находится в удовлетворительном состоянии, у 160 - состояние средней степени тяжести, тяжелое состояние отмечается у 30 больных.

Проведено 294 687 исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 3 722 - за последние сутки.