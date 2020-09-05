Еще 51 житель Удмуртии заразился коронавирусом

Зарегистрирован 1 летальный случай.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро субботы, 5 сентября, в Удмуртии еще 51 житель заразился коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».



Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, по 4 случая зарегистрировано в Увинском и Завьяловском районах, по 3 случая — в Глазове, Киясовском и Сарапульском районах, по 2 случая — в Селтинском, Кизнерском, Игринском, Камбарском, Глазовском районах и Можге, по одному случаю — в Алнашском, Балезинском, Каракулинском, Можгинском, Сюмсинском районах.



Зарегистрирован 1 летальный случай. Женщине было 70 лет.



24 человека выздоровели, их выписали.



Всего с начала пандемии в республике выявили 3 443 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 2 788 человек выздоровел, 69 пациентов скончались.



В настоящее время 408 заразившихся находятся в удовлетворительном состоянии, 142 – в состоянии средней степени тяжести, 36 – в тяжелом состоянии.