Диспансеризация для взрослых в Удмуртии будет проводиться только по субботам

Для этих целей выделены отдельные кабинеты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии диспансеризация для взрослых будет проходить только по выходным. Об этом в прямом эфире «БречаловLive» сообщил министр здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак.

«Отдельно выделены кабинеты для приёма пациентов на диспансеризацию. Начиная с сентября, проверить своё здоровье можно будет только по субботам и по предварительной записи. Там же можно будет привиться от гриппа», — отметил Щербак.

Такие меры приняты для снятия напряжения и налаживания работы первичного звена медицинской помощи.

Также будут разделены потоки пациентов на здоровых и больных. В поликлиниках начнут работать в качестве волонтёров студенты медколледжа. На помощь врачам придут ординаторы ИГМА, всего более 150 человек.