27 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Врачи выписали из больниц 24 пациента.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии коронавирус подтвердился у 27 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «Вконтакте». Диагноз поставили 12 жителям Ижевска, 7 - Киясовского района, 4 - Сарапула, 2 - Игринского района, по одному случаю зарегистрировано в Сарапульском и Увинском районах.

Всего на 29 августа в Удмуртии зарегистрировано 3 150 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 611 человек выздоровели, 58 - скончались. Из тех, кто находится на лечении, 348 – в удовлетворительном состоянии, 113 – средней степени тяжести, 20 – в тяжелом состоянии.