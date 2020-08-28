Первая партия вакцины от гриппа поступила в Удмуртию

Она составляет 39% от годового объёма.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала массовая плановая предсезонная иммунизация против гриппа. Об этом в эфире «Моей Удмуртии» рассказала в пятницу, 28 августа, заместитель главврача Удмуртского республиканского центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Елена Корякина.

«В республику сегодня поступила первая партия вакцины для иммунизации взрослого населения старше 18 лет в объёме 180 000 доз. Или 39% от заявленного годового объёма», — сказала Елена Корякина

Она отметила, что иммунизация населения будет проходить в медучреждениях по месту медобслуживания, а также на предприятиях по желанию работодателя — есть возможность выезда прививочной бригады.

Поступившая в Удмуртию вакцина называется «Совигрипп». Ей в республике прививаются более пяти лет. Вакцина инактивированная, не содержащая вируса гриппа.

«Она имеет только антигены вируса, которые способны вызвать только иммунный ответ в организме человека. То есть — формирование антител, защитной стеночки перед вирусом гриппа. Сама по себе вакцина не способна вызвать заболевание и утяжелить состояние пациента», — подчеркнула Елена Корякина.