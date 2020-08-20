Еще 14 жителей Ижевска заразились коронавирусом

За сутки в Удмуртии выписали 40 пациентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии в соцсети «Вконтакте».

Положительный результат оказался у 14 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, также по два случая зафиксировано в Завьяловском и Вавожском районах, по одному заболевшему в Можге, Алнашском, Игринском и Камбарском районах.

На 20 августа выписали еще 40 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 2903 случая COVID-19, 2386 человек выздоровели, 56 скончались.

В тяжелом состоянии находятся 25 пациентов. Глава Удмуртии ранее также сообщил, что стало меньше тех, кто переносит коронавирус в легкой форме.