Александр Бречалов: в Удмуртии стало меньше тех, кто переносит коронавирус в легкой форме

В ближайшие месяцы «коронавирус никуда не исчезнет».

Ижевск. Удмуртия. Летом в Удмуртии стало меньше тех, кто переносит коронавирус в легкой форме. Об этом рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем прямом эфире.

«У нас в течение лета сократилось число тех, кто переносит болезнь в легкой форме, но при этом вырос показатель по средней тяжести. Большинство из заболевших – это люди с хроническими заболеваниями», – подчеркнул руководитель региона.

Бречалов подчеркнул, что в ближайшие месяцы «коронавирус никуда не исчезнет», поэтому необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. Напомним, масочный режим в Удмуртии в настоящее время носит рекомендательный характер.

«Впереди осень, а значит, мы ожидаем традиционный рост острых респираторных заболеваний, и, на их фоне, второй волны», – добавил Бречалов.

Он призвал жителей поставить прививку от гриппа.