От клещей в Удмуртии пострадали больше 20 детей в возрасте до одного года

Отмечено 16 случаев заболевания энцефалитом и 13 – боррелиозом, среди заразившихся есть несовершеннолетние.



Ижевск. Удмуртия. 21 ребенок из Удмуртии в возрасте до года был укушен клещами с начала теплого сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В целом с жалобами на присасывание лесных паразитов к медикам обратились 12 476 жителей региона. Это на 17,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечают в ведомстве. Детей до 17 лет среди пострадавших – 2 341.

Больше половины всех поступивших на проверку клещей нашли на себе ижевчане (6 542 случая, или свыше 52% от общего числа). На втором месте Воткинск – там отмечено 752 случая, или 6% от общереспубликанского количества случаев. В Можгинском районе, который находится на третьем месте, пострадали 575 жителей, или 4,6%.

На наличие возбудителей энцефалита проверен 8801 клещ. Зараженными оказались 2,9% кровососов. Еще 6 531 клеща исследовали на боррелиоз. Возбудители опасного заболевания были обнаружены в 41,4% паразитов.

Лишь 9% пострадавших от клещей жителей Удмуртии были привиты против энцефалита. Дети до 17 лет оказались вакцинированы в 18,6% случаев. В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что самая надежная защита от этой инфекции – вакцинация.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 13 августа 2020 года в Удмуртии заболели клещевым энцефалитом 16 человек, из них двое – дети. 13 человек заразились боррелиозом, в том числе один ребенок.