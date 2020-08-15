В Удмуртии за сутки выявили 29 случаев коронавируса

Выздоровели 18 человек.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии выявили 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в «ВКонтакте»



Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Можги, 3 жителей Можгинского района, по два случая зарегистрировано в Игринском и Кезском районах, по одному случаю — в Балезинском, Глазовском, Дебесском, Вавожском районах.



С болезнью справились 18 пациентов. Общее количество выздоровевших составляет 2 279 человек. 56 случаев закончились летальным исходом. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 2 764 заражения covid-19.

Состояние заболевших: 313 в удовлетворительном состоянии, 106 средней степени тяжести, 10 в тяжелом состоянии.