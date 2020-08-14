Эксперты учитывали уровень питания, употребление алкоголя и табака среди населения.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в список регионов с «вредным образом жизни». Об этом пишет канал 360 со ссылкой на NEWS.ru.



При составлении перечня учитывались такие факторы, как несбалансированное питание, употребление алкоголя и табака. В итоге, по данным Роспотребнадзора за 2019 год, сильнее всего вредные привычки приносят ущерб жителям Воронежской, Ленинградской, Мурманской и Свердловской областей. За ними идут Хакасия, Удмуртская Республика, Камчатский и Приморский края, а также Еврейская автономная область.

Тем временем о своем здоровье заботятся в Алтае, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Республике Тыва, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Чукотском автономном округе. Жители этих регионов ведут менее вредный образ жизни.



В целом в стране больше 50% россиян, которые плохо питаются и не придерживаются правил ЗОЖ.