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Удмуртия вошла в список регионов с «вредным образом жизни»

17:20, 14 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Удмуртия вошла в список регионов с «вредным образом жизни»
17:20, 14 августа, 2020
Анастасия Шевченко
257
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#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#ЗОЖ
Фото: pixabay.com
257
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Эксперты учитывали уровень питания, употребление алкоголя и табака среди населения.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в список регионов с «вредным образом жизни». Об этом пишет канал 360 со ссылкой на NEWS.ru.
 
При составлении перечня учитывались такие факторы, как несбалансированное питание, употребление алкоголя и табака. В итоге, по данным Роспотребнадзора за 2019 год, сильнее всего вредные привычки приносят ущерб жителям Воронежской, Ленинградской, Мурманской и Свердловской областей. За ними идут Хакасия, Удмуртская Республика, Камчатский и Приморский края, а также Еврейская автономная область.

Тем временем о своем здоровье заботятся в Алтае, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Республике Тыва, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Чукотском автономном округе. Жители этих регионов ведут менее вредный образ жизни. 

В целом в стране больше 50% россиян, которые плохо питаются и не придерживаются правил ЗОЖ.

17:20, 14 августа, 2020
Анастасия Шевченко
257
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#ЗОЖ

 

 

 


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