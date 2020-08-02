Осмотр можно пройти только по предварительной записи.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возобновили проведение диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.



С 1 августа больницы Удмуртии готовы принимать пациентов на диспансеризацию и профилактические медосмотры. При этом сама процедура приема в связи с эпидобстановкой будет изменена.



На диспансеризацию ждут потенциально здоровых жителей до 65 лет, не имеющих хронических заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолегочной систем. Лиц старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, а также беременных будут приглашать в поликлиники только после полного снятия ограничений.



В ведомстве отметили, что жители республики, которые находятся в зоне риска заражения, уже состоят под динамическим наблюдением. При необходимости их осматривают врачи на дому.

Также принимать больницы и поликлиники будут только по предварительной записи. Это сделано для того, чтобы минимизировать риски инфицирования.

«Все медицинские организации республики, которые осуществляют диспансеризацию и профилактические осмотры, получили задание — организовать запись в отделения и кабинеты медицинской профилактики преимущественно с помощью электронных ресурсов», — рассказывает, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртии по медицинской профилактике Ольга Краснова.



Информацию о способах записи и необходимой подготовке для прохождения диспансеризации разместили на официальных сайтах и в социальных сетях медицинских организаций.



Напомним, что плановую диспансеризацию в Удмуртии временно отменили 20 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас пациентов будут принимать при усиленных мерах контроля.



При входе в медорганизации установили дозаторы с антисептиком, у посетителей будут измерять температуру бесконтактным способом. По графику в помещении включаются дезинфекторы для воздуха, нанесена сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Также прием будет проводиться в пределах одного отделения или кабинета медицинской профилактики.



Напомним, что ранее Минздрав Удмуртии призвал жителей региона обязательно надевать маски в медучреждениях. В больницах и поликлиниках особенно высок риск встретиться с заболевшим, уточнили в ведомстве.





