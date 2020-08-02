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Еще 22 человека в Удмуртии заболели коронавирусом

09:08, 02 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Еще 22 человека в Удмуртии заболели коронавирусом
09:08, 02 августа, 2020
Анастасия Шевченко
472
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
472
0

Новых выздоровевших пациентов нет.

Ижевск. Удмуртия. Еще 22 человека в Удмуртии заразились коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб в «Телеграме».

«Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 3 жителей Алнашского района, 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Можгинском, Якшур-Бодьинском, Завьяловском, Граховском, Малопургинском районах», – говорится в сообщении.

Новых выздоровевших пациентов нет.

Всего по данным на утро воскресенья, 2 августа, в Удмуртии зарегистрировали 2 420 случаев новой коронавирусной инфекции, 1 961 человек выздоровели, 47 пациентов скончались. 342 заразившихся находятся в удовлетворительном состоянии, 51 – в состоянии средней степени тяжести, 19 – в тяжелом состоянии.


09:08, 02 августа, 2020
Анастасия Шевченко
472
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус

 

 

 


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