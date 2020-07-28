Министр здравоохранения Удмуртии вылечился от коронавируса

Он находился на больничном больше месяца.





Ижевск. Удмуртия. Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак вылечился от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook написал его заместитель Никита Свирин.

«С возвращением в ряды работников Минздрава Удмуртии, Георгий Олегович. Не секрет, что министр здравоохранения Удмуртской Республики находился на больничном по поводу новой коронавирусной инфекции», — написал Свирин.

Напомним, что 18 июня у Георгия Щербака диагностировали covid-19. Всё это время он находился на больничном в полной самоизоляции. Коронавирусом также переболел глава Удмуртии Александр Бречалов и министр соцполитики региона Татьяна Чуракова.