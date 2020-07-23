Сегодня в республике работают 29 кабинетов дородового консультирования.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первое полугодие на 16% снизилось количество абортов. Работа в этом направлении ведется в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

За 6 месяцев 2020 года количество абортов снизилось по сравнению с прошлым годом на 454, из них по желанию женщины – на 364 абортов. 133 женщины решили сохранить беременность после посещения кабинетов медико-социальной помощи и кабинетов дородового консультирования.

Сегодня в республике в городских, районных больницах работают 29 кабинетов дородового консультирования. Практически во всех поликлиниках есть возможность получить консультации психологов по вопросу репродуктивного выбора.

«В женских консультациях проводятся консультации по вопросам психологической, социальной поддержки женщин, обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности. Обязательным является анкетирование беременных женщин, с целью определения причин намерения прервать беременность и возможности преодоления этих причин с целью сохранения беременности», – рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова.

Одним из направлений работы, направленной на профилактику абортов, является привлечение некоммерческих общественных и благотворительных организаций.

Так в республике функционируют Удмуртское республиканское православное общественное движение «За Жизнь!» и Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «СоДействие».

Для обеспечения доступности психологической и социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в Республиканском центре медпрофилактики функционирует телефон горячей линии и электронная почта для обращений по адресу sohrani_zhizn.ur@mail.ru. Специалисты готовы ответить в течение суток. Также в понедельник и пятницу доступен телефон горячей линии 8(3412) 97-07-18 с 8:30 до 17:00 часов, по которому можно получить дистанционную консультацию.