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Еще 38 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

09:11, 18 июля, 2020
Анна Торхова
Еще 38 человек заразились коронавирусом в Удмуртии
09:11, 18 июля, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#пациент
Фото: pixabay.com
230
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За сутки зарегистрирован 1 летальный случай.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии зарегистрировано еще 38 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает правительство Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Диагноз подтвердился у 25 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, трех жителей Балезинского района, а также по одному случаю зафиксировано в Алнашском, Кезском, Якшур-Бодинском районах.

Также на утро субботы стало известно еще о 28 выздоровевших пациентах и одном умершем.

Всего в республике с начала пандемии коронавирусом заразились 2044 человека. 1448 уже отправили домой. 36 пациентов умерли.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 14 человек.

09:11, 18 июля, 2020
Анна Торхова
230
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#пациент

 

 

 


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