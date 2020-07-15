В Удмуртии врачи на спецтранспорте продолжают посещать пенсионеров в отдалённых деревнях

Старшее поколение оберегают от коронавируса.



Ижевск. Удмуртия. В районах Удмуртии мобильные бригады врачей продолжат выезжать к людям старше 65 лет, чтобы проверить их здоровье. Об этом журналистам сообщила начальник управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания министерства социальной политики и труда Удмуртии Гульсина Рудина.



В Удмуртии ещё в 2019 года закупили 26 автомобилей и сформировали из них мобильные бригады, чтобы доставлять пенсионеров из сёл и деревень на диспансеризацию. Сделано это в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



«Пока действовали ограничения из-за коронавируса, бригады переключились на доставку пенсионерам лекарств, проведение диагностики здоровья на дому», — рассказала Гульсина Рудина.



Во время пандемии совершено 127 таких выездов.

Несмотря на то, что ограничительные меры по коронавирусу в Удмуртии с 13 июля постепенно ослабляются, врачи продолжат посещать пожилых пациентов даже в самых отдалённых деревнях, чтобы обезопасить их от распространения коронавирусной инфекции.



«Такие визиты — большое дело. У меня сегодня взяли анализы на сахар и холестерин, печёночную пробу, кардиограмму сделали, и ехать никуда не пришлось. Вот проверили меня и опять чувствуешь, что есть ещё порох», — рассказала 86-летняя пенсионерка Нина Ажимова.