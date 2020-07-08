В Минздраве Удмуртии рассказали, как «пережить» жару на работе

Один из советов – прикладывать бутылку с холодной водой к точкам пульса.

Ижевск. Удмуртия. В Минздраве Удмуртии рассказали, как легче перенести жару на работе. Об этом ведомство сообщает в соцсети Вконтакте.

Первое – это душ. Для тех, у кого на работе его нет, советуют чаще умываться и смачивать точки пульса: сгибы локтей и коленей, шею и запястья.

Кондиционер советуют ставить на среднюю комнатную температуру, чтобы избежать переохлаждения.

Можно делать компрессы. Для этого в бутылку необходимо набрать воду и поставить в холодильник. Компресс прикладывать на точки пульса.

Девушкам следует отказаться от толстого слоя косметики и приторной парфюмерии, что повышает температуру тела.

Чтобы предотвратить обезвоживание, стараться пить больше воды.

На время жары отказаться от черной одежды и выбирать яркие, светлые цвета, которые лучше отражают лучи солнца.

На работе стоит завести свое полотенце, чтобы протирать лицо от пота.