Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В числе заболевших есть пятилетний ребёнок.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Диагноз подтвердился у двух жителей Ижевска. По одному заболевшему в Глазове, Увинском, Шарканском, Завьяловском районах. Среди заразившихся есть пятилетний ребёнок.

8 человек выздоровели и их выписали из больницы.

Всего на утро 11 мая в республике зарегистрировано 395 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 137 человек выздоровели, 12 скончались