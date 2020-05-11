Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В числе заболевших есть пятилетний ребёнок.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Диагноз подтвердился у двух жителей Ижевска. По одному заболевшему в Глазове, Увинском, Шарканском, Завьяловском районах. Среди заразившихся есть пятилетний ребёнок.
8 человек выздоровели и их выписали из больницы.
Всего на утро 11 мая в республике зарегистрировано 395 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 137 человек выздоровели, 12 скончались
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