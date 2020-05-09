У 13 жителей Воткинского района и 5 ижевчан нашли коронавирус

За последние сутки диагноз поставили 18 пациентам.

Ижевск. Удмуртия. В Воткинском районе 13 новых случаев заболевания коронавирусом, еще 5 – в Ижевске. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Всего на утро 9 мая в регионе зарегистрировано 370 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 11 летальных случаев, 106 человек выздоровели. 208 пациентов, продолжающих лечение, находятся в удовлетворительном состоянии, 36 – средней степени тяжести, 9 – в тяжелом.