Младший медперсонал для работы с больными коронавирусом в Удмуртии начали искать через соцсети

Кандидатам предлагают до 50 тыс. рублей на руки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии младший медперсонал для работы с заболевшими коронавирусом начали искать через соцсети. Объявление о найме сотрудников разместил на своей странице в соцсети Facebook замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Никита Свирин.

«В Завьяловскую районную больницу требуется младший медицинский персонал», – написал чиновник.

Рассказывая об оплате, Свирин уточник, что помимо оклада работники будут получать выплаты стимулирующего характера: 8 867 рублей при оказании помощи лицам из групп риска, 25 тыс. рублей при непосредственной работе с заболевшими коронавирусом. При этом на все выплаты начисляется уральский коэффициент. На руки можно получить порядка 50 тыс. рублей.

«Гарантируем проживание в гостинице и 3-х разовое питание. Есть желание? Пишите в личные сообщения!» – призвал Свирин.

О требованиях к кандидатам в сообщении не говорилось.