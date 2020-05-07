В больницах Удмуртии находятся 3 ребенка с коронавирусом

Одного выздоровевшего мальчика уже выписали из медучреждения.

Ижевск. Удмуртия. В больницах Удмуртии находятся 3 ребенка с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Малыши находятся в больницах вместе с мамами. Состояние детей врачи оценивают как легкой степени тяжести.



Также из больницы выписали 10-летнего ребенка, выздоровевшего от коронавируса. Мальчик — житель села Алнаши, у него был семейный очаг заражения. Ребенок находился в Завьяловской больнице и на протяжении всего лечения чувствовал себя хорошо.



«Пришел последний тест — он отрицательный. Мальчик уже находится дома», — отметила заместитель председателя Правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Напомним, что по состоянию на 7 мая в Удмуртии зарегистрировано 345 случаев коронавируса, 91 человек выздоровел, 11 пациентов скончались. Накануне Удмуртия стала единственным регионом без новых случаев Covid-19.