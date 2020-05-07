Удмуртия накануне стала единственным регионом без новых случаев коронавируса

В четверг стало известно об 1 подтвержденном случае.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия накануне, 6 мая, стала единственным регионом России, в котором не зарегистрировали ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

«За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах», - говорится в сообщении.

Почти половина заболевших не имела клинических проявлений болезни.

Накануне, 6 мая, в Удмуртии сообщили о том, что в регионе нет новых заразившихся. В четверг стало известно об одном подтвержденном случае. С начала пандемии коронавирус выявили у 345 пациентов, 91 человек выздоровел, 11 пациентов скончались.

В России на сегодняшний день выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.