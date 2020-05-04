Двое заболевших коронавирусом детей в Удмуртии младше 1 года

Всего в республике с начала пандемии зарегистрировали 20 случаев заболевания среди несовершеннолетних.

Ижевск. Удмуртия. Двум детям, у которых зарегистрировали коронавирус за последние сутки, меньше 1 года. Об этом во время прямого эфира в своих соцсетях сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Напомним, что на утро 4 мая в регионе выявили 18 новых случаев, 4 из них – у детей. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 20 несовершеннолетних. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

«Если у кого-то создалась иллюзия, что (болеют – прим. ред.) только пожилые люди или с хроническим заболеваниями – это не так», - отметил Бречалов.

Всего в республике 332 подтвержденных случая заражения. Помимо детей среди заболевших 54 человека в возрасте 18-20 лет, 117 человек – 30-49 лет, 94 человека – 50-64 года, 47 человек – старше 65 лет.