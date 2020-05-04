Бесплатные консультации предназначены для медсотрудников, которые работают с коронавирусом.

Ижевск. Удмуртия. Для врачей Удмуртии заработала горячая линия по психологической помощи. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.



Консультации доступны для медиков, которые работают с коронавирусом. Бесплатную помощь психологов можно получить по телефонам: +7 (3412) 97 25 20 (с 5 мая с 9:00 до 17:00) или в мессенджере WhatsApp по номеру 8 912 756 50 23 (в любое время).



Напомним, что 26 марта в Удмуртии заработал колл-центр по коронавирусу в Удмуртии. Центр снимет загруженность с горячих линий Минздрава республики и Роспотребндазора, куда жители обращаются по вопросам правил самоизоляции, определения симптомов заболевания, доводят информацию о своем прибытии в страну



Также по состоянию на 4 мая в Удмуртии зарегистрировано 332 случая заражения Covid-19, 66 человек справились с болезнью, 10 скончались.