Карантин сняли с инфекционного отделения Кизнерской районной больницы в Удмуртии

Всего в районе зарегистрировали 3 случая заражения.

Кизнер. Удмуртия. Карантин сняли с инфекционного отделения Кизнерской районной больницы. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети Вконтакте.

Напомним, карантин там ввели после выявления первого заразившегося новой коронавирусной инфекцией. Ежедневно специалисты проводили тщательную уборку и дезинфекцию помещений. Запертыми в стенах учреждения оказались 8 пациентов и 5 медработников. Теперь они смогут вернуться домой.

«Сотрудникам и пациентам дважды проведено тестирование на COVID-19 – у всех результаты отрицательные», – отмечается в сообщении.

В четверг отделение возобновило работу, перед этим там была проведена контрольная дезинфекция.

Всего в Кизнерском районе зарегистрировали 3 случая заражения.

Ранее режим карантина отменили в ижевской Городской клинической больнице №1. Она стала самым большим очагом заболеваемости в Удмуртии, там выявили 82 пациентов и медработников с коронавирусом.

По состоянию на утро четверга, 30 апреля, в Удмуртии выявлено 237 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 31 человек уже выздоровел, 8 скончались.