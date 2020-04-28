Полная дезинфекция: как скорые Удмуртии работают с пациентами с подозрением на COVID-19

Одноразовую одежду, которая была на врачах, утилизируют после каждой перевозки.

Ижевск. Удмуртия. Станция скорой медицинской помощи Удмуртии показала, как сотрудники работают с пациентами с подозрением на COVID-19. Об этом рассказали в эфире ТРК «Моя Удмуртия».

После обращения за экстренной помощью сотрудники скорой по телефону уточняют, был ли человек в контакте с инфекционными больными, выезжал ли он за пределы Удмуртии.

На выезд за больными с подозрением на коронавирус отправляется специальная бригада отдельной подстанции скорой. Врачи надевают одноразовый защитный костюм, очки, перчатки и респиратор.

После перевозки пациента в стационар или инфекционную больницу идет полная дезинфекция автомобиля скорой помощи, а одноразовую одежду утилизируют.

Напомним, что врачей из Удмуртии, работающих с пациентами с коронавирусом, начали размещать в гостиницах. Медработников обеспечивают питанием, а также доставляют на работу и обратно.

Отметим, что 28 апреля отмечается день скорой медицинской помощи. Ее появление относят к концу 19 века, когда 28 апреля 1898 года за 2 полицейскими участками в Москве было закреплено по одной карете скорой помощи, и для медиков было выделено отдельное помещение.