В Удмуртии зафиксировали 9 новых случаев заражения коронавирусом

Семеро из них — ижевчане.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте» в субботу, 25 апреля, в 18:05.

В число заболевших входят семь жителей Ижевска, один житель Увинского района и один житель Киясовского района.

«По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц», — заверил подписчиков Бречалов.

Таким образом, на момент публикации в Удмуртии зарегистрировали 202 лабораторно подтверждённых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 19 человек выздоровели, четыре летальных случая.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в общей сложности зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусом среди работников АО «Ижевский механический завод». По данным фактам республиканским управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, на предприятии организованы противоэпидемические мероприятия.

За весь период вручено 3 849 постановлений об изоляции гражданам, приехавшим в Удмуртию из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга.