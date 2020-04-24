Диагноз подтвердили у трех человек.

Ува. Удмуртия. Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Увинском районе. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Диагноз подтвердили у трех человек. Двое из них прибыли из Москвы, один контактировал с ранее заболевшим.

Всего в пятницу, 24 апреля, стало известно о 15 новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Удмуртии. В числе заболевших:

– 7 жителей Ижевска, трое из них работают на «Ижевском механическом заводе»;

– 2 жителя Кизнерского района (один приехал из Москвы, другой – из Набережных Челнов);

– 1 житель Игринского района, прибывший из Москвы;

– 1 житель Алнашского района, контактировавший с ранее заболевшим;

– 1 житель Юкаменского района.

«По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц», – отметил Александр Бречалов.

Всего по состоянию на 24 апреля в Удмуртской Республике зарегистрировано 193 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 19 человек уже выздоровели.